Сеул, 24 января, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В 2021 году южнокорейские авиакомпании совершили 465 тыс. внутренних и международных рейсов, что на 10,8% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

(сс) bilaleldaou Korean Air

Согласно опубликованным данным, рост показателя в основном связан с увеличением рейсов на внутренних маршрутах.

Известно, что число рейсов на внутренних маршрутах увеличилось на 18,9% в годовом исчислении, до 262,4 тыс. рейсов, а число международных рейсов — на 1,8%, до 203 тыс. рейсов.

Международный аэропорт Чеджу был самым загруженным в 2021 году со средним ежедневным трафиком 455 рейсов, за ним следуют аэропорт Кимпхо в западной части Сеула и международный аэропорт Инчхон.