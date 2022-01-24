Ульяновск, , 13:53 — REGNUM В Сенгилеевском районе Ульяновской области завершено расследование и ушло в суд уголовное дело по факту аварии с участием автобуса, в которой травмы получили три человека. Один из пострадавших умер, сообщает региональная прокуратура.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал 60-летний житель области. Авария произошла вечером 2 ноября 2021 года. По данным надзорного ведомства, водитель автотранспортного предприятия при управлении автобусом, перевозившим группу работников местного предприятия, при повороте на перекрёстке вылетел в кювет.

В результате ДТП травмы получили три человека. В ведомстве сообщают, что одна из женщин скончалась на месте происшествия.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью нескольких лиц).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту аварии в Цильнинском районе, в которой погибли три человека, в том числе двое детей.

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