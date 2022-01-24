Красногорск, 24 января, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Подмосковье не растет. Об этом 24 января заявила зампред правительства — министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам чиновницы, на фоне распространения нового штамма SARS-CoV-2 «Омикрон» в Подмосковье и рекордных показателей ежедневно регистрируемых новых случаев заражения коронавирусом, масштабы госпитализации пациентов с COVID-19 не только не растут, но даже снижаются.

«Количество госпитализаций в сутки не растет. Оно сохраняется на том же уровне, даже с небольшим снижением», — сказала Стригункова.