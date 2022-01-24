Чита, 24 января, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Соболезнование родным и близким ребенка в забайкальской Домне, которого растерзали собаки, на своей странице в Instagram высказал сенатор РФ Баир Жамсуев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бездомная собака

«Выражаю соболезнования семье девочки и всем домнинцам. К великому сожалению, это не первый случай нападения бродячих собак на людей. Необходимо менять законодательство и соблюдать его, а сейчас надо принять все меры, вплоть до чрезвычайных, для искоренения причин, приведших к этой жуткой трагедии. Никогда такая трагедия не должна повториться», — отметил Баир Жамсуев.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 января, по дороге домой из музыкальной школы в Домне пропала семилетняя девочка, но уже спустя полчаса после обращения в правоохранительные органы его тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). По словам губернатора Забайкалья Александра Осипова, изъяны в законе об ответственном отношении к животным не позволяют удалить собак с улиц населенных пунктов.

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