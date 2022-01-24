Ростов-на-Дону, 24 января, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Ростовской области прошли повторную вакцинацию от COVID-19 почти 40% привитых жителей. В настоящее время 328 817 жителей Ростовской области, что составляет почти 40% от подлежащих ревакцинации лиц. Об этом стало известно на заседании регионального оперштаба 24 января, передаёт ИА REGNUM.

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«Уже в феврале повторные прививки должны получить не менее 50% подлежащих ревакцинации лиц. Речь идет о тех людях, которые вакцинировались шесть-семь месяцев назад», — поручил донской губернатор Василий Голубев.

В настоящее время запас антиковидный вакцины в Ростовской области составляет более 586 тыс. комплектов доз.