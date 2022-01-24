Пятигорск, Ставропольский край, 24 января, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Историческому центру Пятигорска придадут особый статус. Эта территория станет достопримечательным местом. Такой статус позволит сохранять историческое наследие в соответствии с особыми градостроительными регламентами, сообщил глава города-курорта Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Ssr Пятигорск

«Историческому центру нашего города будет установлен статус достопримечательного места! <…> Будут разработаны специальные градостроительные регламенты и уже, пользуясь новым правовым статусом, появится возможность сохранить наше наследие и упорядочить ведение хозяйственной деятельности», — написал мэр на своей странице в соцсети Instagram.Как отметил Ворошилов, поручение о разработке документации с целью определения границ исторического центра отдал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Этим вопросом будет заниматься управление по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.