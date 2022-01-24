Варшава, , 13:52 — REGNUM В настоящее время власти Польши и Украины ведут обсуждение вопроса о поставках вооружения украинской стороне. Об этом 24 января заявил глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna.

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил Солох, вопрос о поставках Киеву вооружений обсуждался президентом Польши Анджеем Дудой с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в ходе их встречи в резиденции польского лидера в Висле на прошлой неделе.

«Они (переговоры) дали четкий сигнал о поддержке евроатлантических устремлений Украины», — сказал глава польского Бюро национальной безопасности, отметив, что Польша готова оказать и другую помощь в рамках НАТО.

«Украинцам нужно вооружение, и мы также обсуждаем эту тему», — добавил он и подчеркнул, что в настоящее время Варшавой не рассматривается вопрос о военной поддержке Киева.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Пограничной службы Польши сообщила, что провокации со стороны нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе не прекращаются.