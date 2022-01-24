Монтевидео, , 13:52 — REGNUM Ассоциация банковских служащих Уругвая указывает на неуступчивость исполнительной власти как на причину трудового конфликта, который длится уже несколько недель. Об этом пишет Prensa Latina.

Уругвай

Работники государственных банков требуют заключения нового коллективного договора, восстановления заработной платы, укомплектования штата и защиты государственных предприятий, и поэтому проводят постепенные и частичные забастовки в разных частях страны.

Отмечается, что Лорена Лавеккья и Матиас Арбису, президент и генеральный секретарь профсоюза, объяснили, что конфликт начался около года назад из-за указания о сокращении вакансий.

Они пояснили, что ликвидация персонала вызывает большие трудности в банках из-за сокращений без оценки или реального исследования для их обоснования.

«У нас есть частные работники, работающие на государство в абсолютно опасных условиях», — сказали они и отметили, что есть поденщики, «не имеющие доступа к собственным трудовым договорам, которые могут быть уволены в любой момент».

Оба профсоюзных деятеля отметили, что в разгар этой ситуации возникли переговоры о новом коллективном договоре, в ходе которых исполнительная власть предложила корректировку заработной платы на 5,8% в будущем, не признавая потери, вызванные инфляционной разницей 2021 года.

Лавеккья и Арбису подтвердили готовность вести переговоры, не соглашаясь на снижение зарплаты, «но у нас нет хороших собеседников и конкретных предложений, а мандат профсоюзного собрания заключается в защите коллективного договора и получении новых выгод».