Москва, , 13:49 — REGNUM В Москве пресечён канал незаконной легализации мигрантов. Об этом 24 января сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Миграция

Она рассказала, что сотрудники полиции в Москве задержали двоих уроженцев одной из стран бывшего зарубежья, подозреваемых в организации бизнеса по незаконной легализации миграции на территории России.

По данным МВД, подозреваемые изготавливали и реализовывали поддельные документы — миграционные карты, патенты на работу, уведомления о временной регистрации. Также оказывали услуги по фиктивной сдаче русского языка. Общая сумма дохода, полученного незаконным способом, превышает 60 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ («Организация нелегальной миграции»). Задержанным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.