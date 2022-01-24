Ереван, 24 января, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 4612 исследований на коронавирус, из которых 688 показали положительный результат. Об этом 24 января сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Permkrai.ru Коронавирус

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Всего в стране выявили 352 399 носителей коронавируса. Из них 334 394 справились с инфекцией, в том числе 176 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 8454 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9551 пациент с COVID-19, в течение последних суток ни одного такого случая не зарегистрировали.

Днём ранее в Армении в результате проведения 5121 теста на коронавирус 814 было с положительным результатом. 109 человек медики за сутки признали выздоровевшими, скончались восемь пациентов с COVID-19.