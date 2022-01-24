Брюссель, 24 января 2022, 13:54 — REGNUM Процесс подготовки антироссийских санкций нужно ускорить, несмотря на переговоры по гарантиями безопасности между Москвой и Вашингтоном. Об этом министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил 24 января журналистам перед встречей глав МИД ЕС в Брюсселе.
По его словам, санкции можно использовать как инструмент для сдерживания «дальнейшей российской агрессии», поэтому готовить их нужно скорее. При этом Ауреску положительно оценил тот факт, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава российского МИД Сергей Лавров согласились провести по меньшей мере ещё одну встречу.
«И это хорошо, поскольку диалог должен продолжаться. Целью наших дипломатических усилий является содействие переговорам для достижения деэскалации», — добавил глава румынского МИД.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия и США в настоящее время ведут переговоры о гарантиях безопасности, которые предложила Москва. Они касаются в том числе нерасширения НАТО на восток и отвода ударных вооружений. При этом на Западе и на Украине продолжают утверждать, что РФ якобы готовится напасть на Украину. В Москве подобные заявления категорически опровергают.
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