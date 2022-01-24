Брюссель, 24 января, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Процесс подготовки антироссийских санкций нужно ускорить, несмотря на переговоры по гарантиями безопасности между Москвой и Вашингтоном. Об этом министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил 24 января журналистам перед встречей глав МИД ЕС в Брюсселе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

По его словам, санкции можно использовать как инструмент для сдерживания «дальнейшей российской агрессии», поэтому готовить их нужно скорее. При этом Ауреску положительно оценил тот факт, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава российского МИД Сергей Лавров согласились провести по меньшей мере ещё одну встречу.

«И это хорошо, поскольку диалог должен продолжаться. Целью наших дипломатических усилий является содействие переговорам для достижения деэскалации», — добавил глава румынского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и США в настоящее время ведут переговоры о гарантиях безопасности, которые предложила Москва. Они касаются в том числе нерасширения НАТО на восток и отвода ударных вооружений. При этом на Западе и на Украине продолжают утверждать, что РФ якобы готовится напасть на Украину. В Москве подобные заявления категорически опровергают.

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