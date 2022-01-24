Уфа, 24 января, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Выстроить работу по раздельному сбору твердых коммунальных отходов (ТКО) намерены в текущем году в Башкирии. Об этом 24 января сообщил премьер-министра правительства региона Андрей Назаров на совещании по вопросам функционирования системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в республиканском правительстве.

Stolbovsky Раздельный сбор мусора

«Этот год должен стать переломным в сфере обращения с отходами. Мы должны не только организованно собирать и вывозить мусор, но и выстроить работу по раздельному сбору ТКО. Селективный сбор необходим, чтобы добиться и другой цели — как минимум вдвое сократить объём отходов, отправляемый на захоронение», — приводит пресс-служба республиканского правительства его слова.

Назаров также отметил, что в связи с этим до 2024 года в Башкирии должны появиться десять новых мусоросортировочных комплексов.

«Еще одна важная задача — это привлечение федерального финансирования. Начиная с этого года, будет оказана федеральная поддержка на реализацию масштабных проектов в области строительства, реконструкции объектов обработки утилизации отходов. Наша задача войти в эту федеральную программу и реализовать как минимум один такой проект в республике», — приводит пресс-служба слова премьер-министра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены установить автоматы по утилизации ПЭТ-бутылок.