Волгоград, , 13:49 — REGNUM Почти 118 млн рублей материального ущерба взысканы в пользу государства по решению суда с бывшего заместителя генерального директора оборонного завода «Титан-Баррикады» в Волгограде и его сообщника, технического директора челябинской компании «Уральский металл», сообщили ИА REGNUM 24 января в объединённой пресс-службе судов региона.

«Титан-Баррикады» в Волгограде Cdbtitan.ru

Виновные были осуждены за мошенничество при поставках металлопроката — по фиктивным документам волгоградский завод оплатил более 117 млн рублей, а челябинская компания обналичила деньги через «фирмы-однодневки».

Краснооктябрьский районный суд Волгограда в марте 2020 года приговорил технического директора ООО ТД «Уральский металл» к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Бывший заместитель генерального директора АО «ФНЦП «Титан-Баррикады» в январе 2021 года был приговорён к 5,5 годам заключения со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Ущерб заводу «Титан-Баррикады», причинённый сообщниками, оценён в 117 857 622 рублей. Поскольку ответчики в добровольном порядке не возместили убытки, прокурор региона обратился в суд, который поддержал это требование. Представитель бывшего заместителя генерального директора оборонного завода попытался обжаловать решение, заявив, что сумма ущерба не доказана, и отметил, что его подзащитный не считает себя виновным в указанном преступлении.

Волгоградский областной суд, изучив материалы дела и выслушав участников процесса, оставил решение Тракторозаводского районного суда Волгограда без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

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