Орск, Оренбургская область, , 13:44 — REGNUM Дело о гибели хоккеиста команды «Южный Урал» (город Орск Оренбургской области) будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать материалы из оренбургского управления. Об этом сообщает пресс-службе СКР.

Изменения связаны с появившейся в СМИ информацией о затягивании расследования. и представить доклад. Ранее мать погибшего спортсмена обратилась с жалобой на действия следователей.

Напомним, 10 июля 2020 года на тренировке хоккеисту стало плохо. Его доставили в горбольницу № 4 Орска. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, молодой человек скончался. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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