Кызыл, 24 января, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В энергосистеме Тувы зарегистрирован новый максимум потребления мощности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Тываэнерго, накануне Крещенских праздников, 16 января показатель достиг 179 МВт.

Подстанция

Это сразу на 8 МВт выше, чем в 2020 году, когда был зафиксирован прежний рекорд в 171 МВт потреблённой мощности.

По мнению специалистов, на максимум потребления повлияла не только погода, но и увеличение нагрузки из соседней Монголии. Так, потребление монгольской подстанции «Улаангом» с 2020 года выросло на 12 МВт и составило 39 МВт.

Управляющий директор компании Антон Лукин в связи с этим заверил потребителей, что энергосистема республики обеспечена достаточными резервами для прохождения дальнейших нагрузок.«Рост потребляемой мощности и то, как с мощностью справляется энергосистема региона, говорит о том, что энергетики прикладывают все усилия, чтобы свет в домах Тувы и соседней Монголии горел всегда, электроснабжение было надежным и бесперебойным», — подчеркнули в компании.