Эль-Хасака, Сирия, 24 января, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Армия США оказывает поддержку отрядам курдского ополчения в поимке и ликвидации боевиков ИГ (деятельность организации запрещена на территории РФ), бежавших из тюрьмы в городе Хасака.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

Как сообщает информационное агентство SANA, в полдень 24 января американский военный самолёт F-16 нанёс удар по зданию Евфратского университета. В результате попадания ракеты был повреждён университетский гараж и несколько близлежащих зданий.

По информации местного источника агентства, ВВС США также нанесли серию ударов по окрестностям элеватора Гвайран, неподалёку от тюрьмы, из которой сбежали заключённые боевики. Ранее американская авиация атаковала корпуса промышленного училища, где укрылись беглые террористы.