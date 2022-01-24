Сан-Хосе, , 13:40 — REGNUM Сразу 41,26% костариканцев испытывают стресс по поводу всеобщих выборов, которые пройдут в стране в феврале 2022 года. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на опрос Центра изучения и политических исследований Университета Коста-Рики (CIEP-UCR).

Коста-Рика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно исследованию, проведённому в январе 2022 года, национальные выборы 6 февраля проходят в беспрецедентном для костариканцев контексте: с одной стороны, выборы пройдут на фоне повышенного чувства неуверенности в связи с пандемией коронавируса, а с другой — весь процесс сопровождается высоким процентом неопределившихся лиц и происходящим из этого высоким уровнем возможности проведения второго тура.

Отмечается, что 41,26% опрошенных согласились с утверждением «выборы в феврале 2022 года вызывают у меня стресс».

Еще один интересный результат опроса заключается в том, что чрезвычайная ситуация в области здравоохранения может оказать некоторое влияние на избирательный процесс, особенно сейчас, когда страна переживает четвертую волну пандемии коронавируса.

Когда людей спросили, пойдут ли они на выборы, если у них будут симптомы гриппа или COVID-19, только 16% ответили утвердительно, а 72% сказали, что в этом случае не пойдут на выборы, чтобы воспользоваться своим правом голоса.

Около 3,5 миллионов костариканцев придут на избирательные участки в феврале, чтобы выбрать президента, двух вице-президентов и 57 депутатов Законодательного собрания, которые будут работать в 2022—2026 годах.