Нур-Султан, , 13:39 — REGNUM Сотрудники департамента полиции Жамбылской области МВД Казахстана нашли тайник с оружием в городе Тараз. Об этом 24 января сообщает пресс-служба областного ведомства.

Полиция Казахстана Peretz Partensky

Сообщается, что правоохранители нашли огнестрельное оружие марки «Эскорт» и бронежилеты в канаве. Всё это было упаковано в мешки. Оружие отправили на обследование в судмедэкспертизу.

В пресс-службе напомнили, что в городе продолжается операция «Правопорядок». Лица, которые добровольно сдадут оружие или боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности. Им также пообещали анонимность.

Стоит отметить, что в Таразе во время январских беспорядков, начавшихся в Казахстане, протестующие пытались захватить департамент полиции. Правоохранители смогли отбить атаку.

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