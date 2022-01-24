Калуга, , 13:55 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша24 января в рамках заседания регионального правительства поручил принять меры по итогам вопиющего случая, произошедшего в школе города Белоусово, где трое учащихся седьмого класса совершили акт физического воздействия и морального насилия над пятиклассником, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Владислав Шапша на заседании регионального правительства Фото пресс--службы правительства Калужской области

Калужский губернатор предложил внимательно рассмотреть данный случай на областной комиссии по делам несовершеннолетних и принять необходимые решения.

«С этим случаем уже разбирались. Приняты меры по мигрантам. Знаю, что из школы их уже убрали. Но там есть еще и наш соотечественник, к сожалению, который как раз и затеял всю эту мерзкую историю. Если есть ситуации, связанные с возмутительным поведением, независимо от того, соотечественники это или мигранты… Тем более, если это мигранты, реакция должна быть мгновенной и очень жёсткой. Если люди не понимают, как надо себя вести, приехав в Калужскую область, значит, они должны из Калужской области оперативно уехать, с нашей помощью. Повторяю: решения должны быть оперативные и очень жесткие. Замалчивания не потерплю», — заявил Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратурой Калужской области разрабатывается план мероприятий совместных действий с заинтересованными ведомствами, направленный на предотвращение происшествий с несовершеннолетними.

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