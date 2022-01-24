Калужский губернатор потребовал пресекать случаи насилия в школьной среде
Калуга, 24 января, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша24 января в рамках заседания регионального правительства поручил принять меры по итогам вопиющего случая, произошедшего в школе города Белоусово, где трое учащихся седьмого класса совершили акт физического воздействия и морального насилия над пятиклассником, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Калужский губернатор предложил внимательно рассмотреть данный случай на областной комиссии по делам несовершеннолетних и принять необходимые решения, в том числе, рассмотреть вопрос о помещении зачинщика в специализированное учреждение.
Как сообщало ИА REGNUM, прокуратурой Калужской области разрабатывается план мероприятий совместных действий с заинтересованными ведомствами, направленный на предотвращение происшествий с несовершеннолетними.