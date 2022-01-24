Уфа, 24 января, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Автомобиль наехал на ограждение и конструкцию шлагбаума в Уфе. Об этом 24 января сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

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Сообщается, что ДТП произошло днем 24 января. Автомобиль «SsangYong Actyon», за рулем которого находился 39-летний мужчина, следуя по улице Заки Валиди, наехал на ограждение и конструкцию шлагбаума.

К счастью обошлось без пострадавших.

«При проведении освидетельствования на состояние опьянения прибор алкотестер показал у водителя 1,442 мг на литр выдыхаемого воздуха», — сообщает пресс-служба.

Также было установлено, что в 2014 году мужчина был лишен права автомобилями за подобное правонарушение.

«За отказ от прохождения медицинского освидетельствования в отношении правонарушителя составлен административный материал по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ. Водителю грозит и уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию», — сообщает пресс-служба.

Автотранспортное средство помещено на спецстоянку.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии водителя иномарки осудили за наезд на подростка.