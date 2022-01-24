Минск, , 13:36 — REGNUM В настоящее время обстановка на южных границах Белоруссии постоянно усложняется. Об этом 24 января заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе утверждения решения по охране границы органами пограничной службы в 2022 году, его слова приводит агентство БелТА.

Александр Лукашенко Archive.government.ru

«Много сейчас разговоров по поводу наших южных границ. Обстановка все время усложняется», — сказал белорусский лидер.

Также Лукашенко отметил, что безопасность республики «начинается с границы», так как суверенитет страны должен обеспечиваться в рамках границы государства.

При этом он добавил, что перед белорусскими пограничниками стоят четкие задачи по повышению эффективности охраны границы с помощью совершенствования инженерного и технического оборудования последних.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не спекулировать на теме оккупации страны и подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах этого не допустит.