Сеул, 24 января, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём призвал жителей страны воздержаться от поездок во время празднования Нового года по лунному календарю из-за распространения штамма «Омикрон». Об этом сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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Миллионы южнокорейцев обычно в праздничные дни путешествуют по стране, чтобы встретиться с родственниками или посетить туристические места. В этом году праздник проходит с 29 января по 2 февраля.

«Я настоятельно прошу вас воздержаться от посещения вашего родного города ради безопасности и здоровья всех», — сказал Ким Бу Гём.

Премьер-министр также сравнил многолюдные личные встречи во время праздника с «подливанием масла в горящий огонь».

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 7513 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 741 413.

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