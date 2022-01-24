Красногорск, 24 января, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Руководить комитетом лесного хозяйства Подмосковья будет Олег Баженов. Об этом 24 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее чиновник занимал должность советника губернатора, возглавлял Госадмтехнадзор.

«Хотел бы представить Олега Валерьевича Баженова. Он хорошо известен. На лесном комплексе, который вы возглавили у нас три стратегические задачи: не допустить пожаров, контроль по санитарной выборке и третье — чистота. Также хочу сказать, что у нас большая программа по паркам в лесах. И здесь, я надеюсь, мы тоже будем работать в едином ключе», — сказал Воробьев.