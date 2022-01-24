Анатолий Кошкин, 24 января 2022, 14:15 — REGNUM Для обоснования пересмотра японской военной доктрины из оборонительной в наступательную, увеличения для начала вдвое бюджетных ассигнований на наращивание мощи и без того сравнимых с армиями крупных стран мира «сил самообороны», оснащения их современнейшим высокотехнологичным вооружением правительству Японии необходимо пугать свой народ жупелом исходящей отовсюду «военной угрозы».
При этом речь идет не только о ракетно-ядерном оружии Корейской Народной Демократической Республики, согласно японской пропаганде предназначенном «для уничтожения Японии». Такие же «замыслы» в отношении Страны восходящего солнца приписываются России и Китаю.
Оснащение минимально необходимыми средствами обороны российских Курильских островов изображается чуть ли не как «подготовка к захвату Хоккайдо», на который в отличие от японских притязаний на российские земли Москва не претендует. А вокруг Японии постоянно-де курсируют русские атомные подводные лодки с сокрушительным оружием на борту.
Но главным потенциальным противником, к войне с которым надо тщательно сегодня готовиться, объявлена Китайская Народная Республика. Причем война эта, по словам японских руководителей, может начаться не нападением Китая на Японию, а в случае каких-либо осложнений — в Тайваньском проливе. Ибо, по логике японских стратегов, Япония обязана защищать Тайвань совместно с США. А потому министр обороны Нобуо Киси считает возможным контролировать и осуждать законные меры КНР по укреплению своей обороноспособности. В действительности же это опять-таки используется для «принятия Японией ответных мер».
Тем временем США и Япония продолжают усилия по сколачиванию нового военного блока в Азиатско-Тихоокеанском регионе, некоего подобия НАТО на востоке. Выступая в ходе дебатов в парламенте, премьер-министр Японии Фумио Кисида отметил необходимость дальнейшего укрепления военного союза с Вашингтоном. По его словам, достигнуты договоренности и об активизации так называемого Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) с участием США, Японии, Австралии и Индии, встречу лидеров которых планируется нынешней весной провести в очном формате на японской территории.
От заявлений и переговоров в Токио переходят к делу. Япония одни за другими проводит военно-морские маневры не только со своим стратегическим военным союзником — США, но и с ведущими странами НАТО — Великобританией, Францией, Германией. Заключает соглашения о военном сотрудничестве с Австралией. Присоединяется своими пока еще «легкими» авианосцами к совместным учениям с американскими ударными авианосцами с ядерным оружием на борту. Явно провокационные маневры предназначены для запугивания Китая и других стран региона, ибо проводились в непосредственной близости от китайского побережья.
По сообщению японских «сил самообороны» с американский стороны в учениях приняли участие 10 кораблей, включая атомные авианосцы «Карл Винсон» и «Авраам Линкольн». Японская сторона была представлена вертолетоносцем класса «Хюга». Как сообщал японский национальный телеканала NHK, «учения были призваны подчеркнуть сплоченность действий Японии и США в регионе на фоне роста активности Китая на море».
А ведь еще недавно японское правительство утверждало, что воссозданные вопреки запрету конституции Японии вооруженные силы придерживаются принципа ориентированности страны «исключительно на оборону». Но с этим теперь покончено, все обманные ширмы и прикрытия отброшены. Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявляет, что до сих пор страна недостаточно заботилась о своей обороне. Он объявил, что в этом году правительство намерено сформулировать новую стратегию национальной безопасности и среднесрочный план развития обороноспособности. В нее войдут всевозможные варианты укрепления обороны, в том числе «возможность нанесения превентивных ударов по базам противников».
Это необходимо учитывать соседним с Японией странам, на себе испытавшим ужасы развязанной ею со своим ближайшим союзником — гитлеровской Германией — Второй мировой войны. Времена умиления уникальной японской культурой и самобытностью — сакурой, икэбаной, сумо, дзюдо, хайку — проходят. Япония всё больше вновь являет собой шовинистическое государство, пренебрегающее интересами и нуждами соседних народов. В этом, к сожалению, мало что изменилось. Поменялся только военный союзник, который политически и идеологически близок морали японских самураев с их культом силы и жестокости.