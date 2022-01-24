24 января 2022 | Время чтения 4 мин

Анатолий Кошкин, , 14:15 — REGNUM Для обоснования пересмотра японской военной доктрины из оборонительной в наступательную, увеличения для начала вдвое бюджетных ассигнований на наращивание мощи и без того сравнимых с армиями крупных стран мира «сил самообороны», оснащения их современнейшим высокотехнологичным вооружением правительству Японии необходимо пугать свой народ жупелом исходящей отовсюду «военной угрозы».

Милитаристская Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом речь идет не только о ракетно-ядерном оружии Корейской Народной Демократической Республики, согласно японской пропаганде предназначенном «для уничтожения Японии». Такие же «замыслы» в отношении Страны восходящего солнца приписываются России и Китаю.

Оснащение минимально необходимыми средствами обороны российских Курильских островов изображается чуть ли не как «подготовка к захвату Хоккайдо», на который в отличие от японских притязаний на российские земли Москва не претендует. А вокруг Японии постоянно-де курсируют русские атомные подводные лодки с сокрушительным оружием на борту.

«Россия придерживается стратегии использования Охотского моря в качестве форпоста, чтобы не дать врагу подойти близко. Если развернуть ракеты и танки на островах от Камчатки до северных территорий (Курильских островов), Охотское море станет ядерной святыней… Тот факт, что атомные субмарины курсируют вблизи Японии, на удивление малоизвестен», — предупреждает японский военный обозреватель и преподаватель Токийского университета Ю Коидзуми.

Флаг Сил самообороны Японии Petty Officer 2nd Class Markus Castaneda

Но главным потенциальным противником, к войне с которым надо тщательно сегодня готовиться, объявлена Китайская Народная Республика. Причем война эта, по словам японских руководителей, может начаться не нападением Китая на Японию, а в случае каких-либо осложнений — в Тайваньском проливе. Ибо, по логике японских стратегов, Япония обязана защищать Тайвань совместно с США. А потому министр обороны Нобуо Киси считает возможным контролировать и осуждать законные меры КНР по укреплению своей обороноспособности. В действительности же это опять-таки используется для «принятия Японией ответных мер».

«Китай, — заявил Киси, — разместил большое количество нацеленных на район Тайваня ракет малой дальности, в зону поражения которых попадают острова и на крайнем юго-западе Японии. Усиливается китайская группировка ракет средней дальности DF-21 и DF-26, способных поражать цели на значительной части Тихоокеанского региона. Китай также, судя по всему, существенно продвинулся в разработке гиперзвуковых систем, призванных прорывать противоракетную оборону других стран. Всё это вызывает обеспокоенность с точки зрения обеспечения безопасности Японии и региона в целом. Министерство обороны тщательно следит за этими действиями Китая, принимая необходимые ответные меры».

Тем временем США и Япония продолжают усилия по сколачиванию нового военного блока в Азиатско-Тихоокеанском регионе, некоего подобия НАТО на востоке. Выступая в ходе дебатов в парламенте, премьер-министр Японии Фумио Кисида отметил необходимость дальнейшего укрепления военного союза с Вашингтоном. По его словам, достигнуты договоренности и об активизации так называемого Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) с участием США, Японии, Австралии и Индии, встречу лидеров которых планируется нынешней весной провести в очном формате на японской территории.

От заявлений и переговоров в Токио переходят к делу. Япония одни за другими проводит военно-морские маневры не только со своим стратегическим военным союзником — США, но и с ведущими странами НАТО — Великобританией, Францией, Германией. Заключает соглашения о военном сотрудничестве с Австралией. Присоединяется своими пока еще «легкими» авианосцами к совместным учениям с американскими ударными авианосцами с ядерным оружием на борту. Явно провокационные маневры предназначены для запугивания Китая и других стран региона, ибо проводились в непосредственной близости от китайского побережья.

По сообщению японских «сил самообороны» с американский стороны в учениях приняли участие 10 кораблей, включая атомные авианосцы «Карл Винсон» и «Авраам Линкольн». Японская сторона была представлена вертолетоносцем класса «Хюга». Как сообщал японский национальный телеканала NHK, «учения были призваны подчеркнуть сплоченность действий Японии и США в регионе на фоне роста активности Китая на море».

Авианосец ВМС США «Карл Винсон» на учениях в Южно-Китайском море Navy.mil

А ведь еще недавно японское правительство утверждало, что воссозданные вопреки запрету конституции Японии вооруженные силы придерживаются принципа ориентированности страны «исключительно на оборону». Но с этим теперь покончено, все обманные ширмы и прикрытия отброшены. Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявляет, что до сих пор страна недостаточно заботилась о своей обороне. Он объявил, что в этом году правительство намерено сформулировать новую стратегию национальной безопасности и среднесрочный план развития обороноспособности. В нее войдут всевозможные варианты укрепления обороны, в том числе «возможность нанесения превентивных ударов по базам противников».

Это необходимо учитывать соседним с Японией странам, на себе испытавшим ужасы развязанной ею со своим ближайшим союзником — гитлеровской Германией — Второй мировой войны. Времена умиления уникальной японской культурой и самобытностью — сакурой, икэбаной, сумо, дзюдо, хайку — проходят. Япония всё больше вновь являет собой шовинистическое государство, пренебрегающее интересами и нуждами соседних народов. В этом, к сожалению, мало что изменилось. Поменялся только военный союзник, который политически и идеологически близок морали японских самураев с их культом силы и жестокости.