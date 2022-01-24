с. Селезнево, 24 января 2022, 13:32 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю исполнил поручение Александра Бастрыкина, возбудив уголовное дело по факту обнародованного видео с голым ребёнком на морозе. Как сообщает 24 января старший помощник руководителя ведомства Людмила Рязанцева, речь идёт о ч. 1 ст. 156 УК РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем»).

Голый мальчик на морозе
Голый мальчик на морозе
Цитата из любительского видео

По данным следствия, 21 января 2022 года в селе Селезнево Шелаболихинского района родители 5-летнего мальчика, будучи недовольные поведением сына, выгнали его из дома. При отрицательной температуре мальчик без одежды и обуви продолжительное время находился на улице.

В настоящее время несовершеннолетний, а также его двое братьев изъяты из семьи. Следователями СК проводятся неотложные следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Кроме того, зарегистрирована процессуальная проверка в отношении органов системы профилактики, в ходе которой предстоит дать юридическую оценку должностным лицам на предмет халатности.

Как сообщало ИА REGNUM, после опубликования в социальных сетях видео с голым плачущим мальчиком на морозе глава СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Игорю Колесниченко возбудить уголовное дело. Также глава ведомства ждёт доклада о сложившейся ситуации. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

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