Село Селезнёво, Алтайский край, 24 января, 2022, 13:32 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю исполнил поручение Александра Бастрыкина, возбудив уголовное дело по факту обнародованного видео с голым ребёнком на морозе. Как сообщает 24 января старший помощник руководителя ведомства Людмила Рязанцева, речь идёт о ч. 1 ст. 156 УК РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем»).

Цитата из любительского видео Голый мальчик на морозе

По данным следствия, 21 января 2022 года в селе Селезнево Шелаболихинского района родители 5-летнего мальчика, будучи недовольные поведением сына, выгнали его из дома. При отрицательной температуре мальчик без одежды и обуви продолжительное время находился на улице.

В настоящее время несовершеннолетний, а также его двое братьев изъяты из семьи. Следователями СК проводятся неотложные следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Кроме того, зарегистрирована процессуальная проверка в отношении органов системы профилактики, в ходе которой предстоит дать юридическую оценку должностным лицам на предмет халатности.

Как сообщало ИА REGNUM, после опубликования в социальных сетях видео с голым плачущим мальчиком на морозе глава СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Игорю Колесниченко возбудить уголовное дело. Также глава ведомства ждёт доклада о сложившейся ситуации. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

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