24 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что министерство иностранных дел Украины считает преждевременным решение Государственного департамента США об отъезде членов семей американских дипломатов и добровольном выезде части сотрудников посольства в Киеве.

Оксана Переможенко, , 14:15 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины считает преждевременным решение Государственного департамента Соединенных Штатов Америки об отъезде членов семей американских дипломатов и добровольном выезде части сотрудников посольства в Киеве. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном 24 января.

Наставник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерного предостережения», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины.

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Заявление украинского внешнеполитического ведомства обсудили в украинских телеграм-каналах: Klymenko Time, «Первый независимый» и «Новое издание».

«Не бросайте нас», — смеется R Ro.

«Бежали бы они за своими товарищами…» — призвал один из участников обсуждения.

«Шавкам слово не давали, хозяева уже всё решили», — иронизирует Виктор.

«Прежде какого времени? А когда наступит то время?» — недоумевает Татьяна.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Пусть соросят и всяких наблюдателей с собой прихватят. Может, хоть тогда вырвемся из колониализма и начнем сами строить свою страну», — написал Александр.

«Уверяют своих хозяев, что ситуация на границе стабильная, но своим же гражданам из тех краёв запрещают проводить местные выборы. Ну вот как их назвать после этого?..» — задался вопросом «Не обязательно».

«Америкосы, любименькие, куда же вы?! Вернитесь», — смеется Игорь.

«Да ладно, через неделю же Путин «нападет», — пошутил lamba.

«С каких это пор наши безумцы стали не соглашаться со Штатами?» — шутит Николай К.

«Так-то они так считают, а… [американцы] считают, что не надо повторять ошибок Афганистана и лучше свалить раньше, чтобы за крылья и шасси не цеплялись», — отреагировал Сергей К.

«А чего преждевременной-то? Военные же у границ уже. Или нет?» — пошутил Aleksey.

Армия США покидает Афганистан (сс) U.S. Marine Corps, 1st Lt. Mark Andries. U.S. Central Command Public Affairs

«И чтоб безо всяких возвращений», — добавил ИN.

«По-моему, они начали что-то подозревать», — отметил Mifan.

«А отцы лучше холуев знают, когда и кому», — с сарказмом написал Рома Р.

«Нужно дождаться — как во Вьетнаме и Афганистане», — не без сарказма подытожил Василий.

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