Вашингтон, , 13:31 — REGNUM Размер файлов автосимулятора Gran Turismo 7, который выйдет на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5, будет меньше, чем у предыдущей игры серии Gran Turismo Sport. Об этом 23 января сообщила twitter-страница PlayStation Game Size.

Volkswagen Beetle из игры Gran Turismo Carscoops

Владелец аккаунта сообщил, что игра без так называемого «патча первого дня» займёт на накопителе PlayStation 5 80,4 гигабайта. Журналисты обратили внимание, что, таким образом, размер файлов Gran Turismo 7 почти на 20 гигабайт меньше, чем у текущей версии Gran Turismo Sport. Отметим, что объём предыдущей игры франшизы в день релиза составлял 43 гигабайта, а после выхода всех патчей и обновлений приблизился к 110 гигабайтам.

https://twitter.com/PlaystationSize/status/1485289866103562240

Напомним, Gran Turismo Sport вышла на PlayStation 4 17 октября 2017 года. Разработкой этого автосимулятора, как и разработкой Gran Turismo 7, занималась японская студия Polyphony Digital.

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