Вашингтон, 24 января 2022, 13:31 — REGNUM Размер файлов автосимулятора Gran Turismo 7, который выйдет на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5, будет меньше, чем у предыдущей игры серии Gran Turismo Sport. Об этом 23 января сообщила twitter-страница PlayStation Game Size.

Volkswagen Beetle из игры Gran Turismo
Volkswagen Beetle из игры Gran Turismo
Carscoops

Владелец аккаунта сообщил, что игра без так называемого «патча первого дня» займёт на накопителе PlayStation 5 80,4 гигабайта. Журналисты обратили внимание, что, таким образом, размер файлов Gran Turismo 7 почти на 20 гигабайт меньше, чем у текущей версии Gran Turismo Sport. Отметим, что объём предыдущей игры франшизы в день релиза составлял 43 гигабайта, а после выхода всех патчей и обновлений приблизился к 110 гигабайтам.

https://twitter.com/PlaystationSize/status/1485289866103562240

Напомним, Gran Turismo Sport вышла на PlayStation 4 17 октября 2017 года. Разработкой этого автосимулятора, как и разработкой Gran Turismo 7, занималась японская студия Polyphony Digital.

Читайте ранее в этом сюжете: В Steam появились классические авиасимуляторы геймдизайнера Сида Мейера