Москва, 24 января, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Пытаясь запретить криптовалюты, Центральный банк РФ заставляет задуматься о том, что ему не нужно ничего нового. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января интернет-омбудсмен России, член федерального политсовета «Партии роста» Дмитрий Мариничев. Так он прокомментировал соответствующие планы Банка России.

Криптовалюта

«Именно криптовалюты создадут возможность экономической оцифровки цепочки добавочной стоимости и определения вклада каждого участника. Кроме того, они позволят сохранить информацию о стоимости вклада каждой части товара отдельно и вклада труда в еще более мелкой части. Криптовалюты — это в первую очередь память, в которой сохраняется полное знание общества. Криптовалюты — это новая модель коллаборации в экономике, — сказал Мариничев. — Но ЦБ РФ не нужно ничего нового. Его главная цель — инфляция. А это ничто иное, как его монопольное право делать граждан России беднее или ещё беднее на своё усмотрение. Именно беднее, а не богаче. Я ни разу не видел, чтобы таргетирование инфляции и «управление» курсом рубля сделало бы нас богаче. Чтобы цены на бензин и электричество стали ниже и доступнее, а жизнь человека — дешевле и комфортнее. Хочется верить, что ЦБ РФ одумается и не будет ставить палки в колёса технологического прогресса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что запрет майнинга криптовалют в России будет экономическим ударом по населению.