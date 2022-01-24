Москва, 24 января, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Запрет майнинга криптовалют в России будет экономическим ударом по населению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января заявил интернет-омбудсмен России, член федерального политсовета «Партии роста» Дмитрий Мариничев. Так он прокомментировал соответствующие планы Центрального банка РФ.

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«Запрет криптовалюты — это переход в махровое средневековье. Запрет майнинга — это экономический удар по населению. Фактический запрет на получение дохода от избыточности энергетических возможностей страны и жизни в сложных климатических природных условиях, — сказал Мариничев. — Майнинг — это реальный механизм для страны перевести энергопотери и расходы в доход. Причем доход для реальных людей и домохозяйств. Люди имеют и должны иметь возможность верить в ценность чего угодно и владеть любой ценностью, в которую они верят. Нет сомнений в том, что чтобы победить в соревновании веры гражданина в ту или иную ценность, государство имеет возможность использовать законы и постановления и даже может прибегнуть к силовым методам. Государство, которое поставило такую цель, всегда выйдет победителем в борьбе за господство над деньгами. И как бы ни развивались альтернативные денежные технологии, государственная валюта всегда будет оставаться главной. Люди исторически всегда будут доверять национальной валюте».

Как полагает Мариничев, такие новые технологии, как криптовалюты и майнинг, которые рождаются и развиваются силами частного сектора, нельзя запрещать.

«Это глупо и бесперспективно. Поскольку именно эти технологии являются ядром в обслуживании экономики будущего. Экономики, где первую скрипку играют уже не люди, а роботы и информационные сущности. Реальный цифровой переход невозможен без принятия новых правил игры государством в области финансов. Сдвиг мировоззрения и изменение социально-экономического уклада абсолютно неизбежны. Отрицать это — значит создавать искусственно удерживаемое напряжение внутри общества. Когда производственные силы не соответствуют экономическим возможностям», — сказал Мариничев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мариничев рассказал, чем на самом деле окажется запрет криптовалюты в России.