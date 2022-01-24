Париж, 24 января, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправился в Брюссель (Бельгия), чтобы принять участие в совете Европейского союза (ЕС) по иностранным дела. Об этом глава МИД Франции написал в своем аккаунте в Twitter.

Иллюстрация: flickr.com Жан-Ив Ле Дриан

Министры стран ЕС выразят свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Стороны также обсудят ситуацию в Сирии и Ливии.

https://twitter.com/Europe2022FR/status/1485502113799196672

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции считают, что политика, которую Запад проводит в отношении России, является «самоубийственной».