Глава МИД Франции отправился в Брюссель для участия в совете ЕС
Париж, 24 января, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправился в Брюссель (Бельгия), чтобы принять участие в совете Европейского союза (ЕС) по иностранным дела. Об этом глава МИД Франции написал в своем аккаунте в Twitter.
Иллюстрация: flickr.com
Жан-Ив Ле Дриан
Министры стран ЕС выразят свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Стороны также обсудят ситуацию в Сирии и Ливии.
https://twitter.com/Europe2022FR/status/1485502113799196672
Как сообщало ИА REGNUM, во Франции считают, что политика, которую Запад проводит в отношении России, является «самоубийственной».