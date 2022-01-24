Москва, 24 января, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Предложения Банка России запретить на территории РФ майнинг и обращение криптовалют говорят о беспомощности и несостоятельности регулятора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января заявил интернет-омбудсмен России, член федерального политсовета «Партии роста» Дмитрий Мариничев.

Криптовалюта

«Это постыдный факт признания Банком России своей абсолютной беспомощности и несостоятельности. Невольно начинаешь сомневаться в том, что Банк России действует в интересах российских граждан и государства, — сказал Мариничев. — Начну с технической стороны вопроса. Как бы мы ни представляли себе криптовалюты, в реальности они являют собой обыкновенное, хоть и очень большое, число. Иными словами, запрет владения криптовалютой для жителей РФ — это запрет российским гражданам иметь знание о каком-то очень большом числе, которое настолько большое, что до него просто так обычным перебором и досчитать-то невозможно. Именно поэтому оно и не повторяется и не совпадает с другими такими числами, о которых знает другой человек, который, владея знаниями о них, получается, также владеет криптовалютой».

Как пояснил Мариничев, история знает примеры, когда простым людям большие числа были не нужны.

«Крестьянин в Древнем Египте оперировал обычно только цифрами, а не числами. Редкий случай, когда что-то в его обиходе было количеством больше ста. Тысячами оперировали люди образованные. Десятками тысяч — военные, а сотнями тысяч — жрецы, и только фараон оперировал миллионами, и, быть может, поэтому иероглифы фараона и самого числа миллион одинаковы. Ну что ж, теперь мы знаем, что простому жителю РФ пользоваться квадриллионами будет запрещено», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что мир вступает в эпоху охлаждения интереса к криптовалютам.