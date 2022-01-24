Майкоп, 24 января, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Адыгее ввели режим повышенной готовности в четырех районах республики и городе Адыгейске из-за серьезной ситуации со снегопадами. Такое решение приняли местные власти из-за прогнозов по продолжению действия циклона, который сопровождается обильными осадками в виде снега и усилением ветра на этих территориях.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

«Режим «Повышенная готовность» введен в Тахтамукайском, Красногвардейском, Теучежском, Кошехабльском районах и городе Адыгейске в связи с обильными осадками в виде снега, усилением ветра», — цитирует ТАСС представителя комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в республике третий день борются с последствиями снегопадов. Особенно они навредили в Тахтамукайском районе, где аварийно отключился свет в нескольких домовладениях, имеются сообщения от местных жителей о падении деревьев и обрушении конструкций зданий.

В этом районе из-за снегопадов и экстремальной ситуации 24 и 25 января перевели учащихся школ на удаленный режим обучения. Дома также сегодня остались и дошкольники.

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