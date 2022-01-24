Нур-Султан, , 13:28 — REGNUM Национальный банк Казахстана повысил ставку рефинансирования до 10,25% годовых. Об этом 24 января сообщает пресс-служба финансового института в соцсети Facebook.

Казахстан

Сообщается, что ставка установлена с коридором плюс-минус 1 процентный пункт. Для операций постоянного действия по предоставлению ликвидности ставка составила 11,75%, для изъятия ликвидности — 9,25%.

Ранее базовая ставка была на уровне 9,75%. Сообщается, что мера была принята для снижения темпов инфляции. К концу 2022 года планируется, что они снизятся до 4 — 6% в год.

Стоит отметить, что в Казахстане после январских массовых беспорядков значительно выросли цены на продукты питания и другие товары.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане пообещали «заморозить» цены на продукты в магазинах