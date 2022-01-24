Екатеринбург, 24 января, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Екатеринбурге протестировали новый трехсекционный трамвай. Он прошел обкатку на новой линии до Верхней Пышмы. На следующей неделе екатеринбуржцы смогут проехать на новом транспорте по маршруту №18, сообщают СМИ. Длина транспортного средства составляет 30 метров. Это самый длинный трамвай за всю историю Екатеринбурга.

Krd.ru Трамвай

В 2020 году трехсекционную модель трамвая уже тестировали. Тогда горожане предложили ряд решений для улучшения современного вагона. Трамвай вернули на завод, доработали. Теперь он сможет вместить 320 человек. В его салоне есть кондиционеры и система обогрева.

Отметим, перевозить пассажиров по новой ветке из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму начнут в мае 2022 года. По маршруту будут курсировать 11 трамваев с одним вагоном. Использовать трехсекционные трамваи здесь не планируют.