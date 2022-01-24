Рабат, , 13:34 — REGNUM Израильская баскетбольная ассоциация (IBBA) впервые заключила соглашение о сотрудничестве с представителями арабской страны. Как сообщает газета Hespress, Королевская федерация баскетбола Марокко (FRMBB) и IBBA провели дистанционные онлайн-обсуждения, в которых приняли участие высокопоставленные чиновники, в том числе президент FRMBB Мустафа Аурах и председатель IBBA Амирам Халеви.

Флаг Марокко Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В результате переговоров стороны договорились о подписании документа о сотрудничестве. Соглашение будет включать установление связей в профессиональной, социальной сферах, а также в сфере образования. Дата подписания документа пока не назначена.

Соглашение о сотрудничестве в сфере спорта между Марокко и Израилем вызвало критику в арабоязычной прессе. Ряд политических деятелей в Марокко резко осудили решение баскетбольной федерации, назвав его «предательством освободительной борьбы народа Палестины».