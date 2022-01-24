Красногорск, 24 января, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Минимальная пенсия для пожилых жителей Подмосковья составит около 17 тыс. рублей. Об этом 24 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

При этом такой размер выплат будет действовать лишь для пенсионеров, которые прожили на территории региона более 10 лет.

«Наш президент принял решение об индексации пенсий на 8,6% в этом году. Мы уже с января месяца также предусмотрели ресурсы для старшего поколения, тех кто более 10 лет живут на территории Московской области, одиноко проживающие, минимальная пенсия будет 17 тыс. рублей», — сказал Воробьев.