Самара, 24 января, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Бывших сотрудников налоговой инспекции обвинили в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности в Самарской области. Об этом 24 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

По версии следствия, фигурантка уголовного дела, которая временно замещала должность начальника контрольно-аналитического отдела МИ ФНС России № 2 по региону для получения постоянной должности и средств материального стимулирования вступила в сговор с заместителем начальника этой налоговой инспекции.

«Согласно разработанному преступному плану они должны были внести заведомо ложные сведения в клиентское приложение автоматизированной информационной системы, тем самым улучшив показатели работы как возглавляемого обвиняемой отдела, так и инспекции в целом. В целях реализации задуманного, обвиняемые подыскали организацию, от имени директора которой по поддельным доверенностям от различных организаций в налоговую инспекцию предоставлялись уточненные налоговые отчетности по НДС, содержащие заведомо недостоверные данные. Кроме того, обвиняемые организовали предоставление подчиненному им сотруднику необходимого программного обеспечения и изготовление электронной подписи на имя директора указанной организации», — сообщает пресс-служба.

В материалах уголовного дела указано, что в результате действий обвиняемых, были искажены итоги финансово-хозяйственной работы некоторых предприятий области, что повлекло за собой существенное нарушение их прав и законных интересов.

«Таким образом, был нанесен вред их деловой репутации, повлекший расторжение контрагентами заключенных договоров, отказ от дальнейшего сотрудничества, и как следствие, получение дохода от законной предпринимательской деятельности не в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Расследование дела завершено, его материалы направлены в суд.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре осудили двух экс-полицейских за превышение должностных полномочий.