Чита, 24 января, 2022, 13:21 — ИА Регнум. связи с трагедией в Домне, где собаки растерзали ребёнка, губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил членам правительства подготовить предложения по корректировке федерального закона об ответственном обращении с животными. По мнению главы региона, необходимо подготовить решение, проанализировать ситуацию в первую очередь в районах, насколько выполняются все функции, связанные с безопасностью жизни людей. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

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«При выявлении каких-то ошибок в порядке, прошу внести соответствующие изменения в свою работу, по линии правительства оказать соответствующую помощь. Необходимо подготовить корректировки, предлагаемые нами в федеральный закон.

Для этого вместе с депутатами от Забайкальского края, сенаторами, представителями Заксобрания провести соответствующую работу. Подготовить поправки, встретиться с профильным комитетом в Госдуме в Москве, с депутатом Государственной Думы, первым заместителем председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым.

Также необходимо собрать информацию у соседних регионов, где происходили аналогичные ситуации и трагедии, и предложить соответствующие корректировки. В первую очередь мы должны понимать, что бродячие животные без хозяев, длительный период находясь на улице, превращаются, по существу, в хищников.

И поэтому нынешнее требование, возвращать их в прежние места, где они находились до отлова, для таких регионов, как наш — это не обеспечивающее безопасность людей требование законодательства и его надо корректировать», — сказал Александр Осипов.

Как сообщало ИА REGNUM, семилетняя девочка пропала 22 января после школы, но уже спустя полчаса после обращения в правоохранительные органы его тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей в Домне. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

По словам Александра Осипова, изъяны в законе не позволяют удалить собак с улиц населенных пунктов.

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