Брюссель, , 13:20 — REGNUM В настоящее время ФРГ сохраняет дипломатическое присутствие на Украине, однако постоянно анализирует ситуацию с безопасностью в этой стране. Об этом 24 января заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок по прибытии на заседание Совета ЕС, которое проходит в Брюсселе.

Анналена Бербок (сс) Bündnis 90Die. Grünen Nordrhein-Westfalen

«Мы в последние недели занимаемся, в том числе с нашими европейскими партнерами, оценкой того, какие действия можно будет предпринять (в случае ухудшения ситуации). Но я хочу ясно сказать, что это сослагательное наклонение», — сказала она.

Также Бербок отметила, что в существующей в настоящее время ситуацией в этом вопросе ей важно принять все меры для деэскалации и возможности продолжения диалога.

При этом глава МИД ФРГ указала, что при «любой форме агрессии» России в отношении Украины от США и СЕ будет дан «ясный ответ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что в случае якобы возможного «вторжения» России на Украину Европейский союз готов ввести против российской стороны «всеобъемлющие» и «невиданные» до этого санкции.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.