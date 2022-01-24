Новосибирск, 24 января, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Новосибирске скончался сотрудник Сибирской генерирующей компании, пострадавший 10 декабря 2021 года во время ремонта магистральной теплотрассы на ул. Титова. Об этом сегодня, 24 января, сообщили в пресс-службе СГК.

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«Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким нашего коллеги, — отметили в компании. — Решаем вопрос о помощи семье».

В СГК уточнили, что мужчина скончался 21 января 2022 года.