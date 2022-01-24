Мурманск, 24 января, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Мурманске скончалась девочка 2021 года рождения, пострадавшая в дорожной аварии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

Toby Oxborrow Столкновение

ДТП произошло днем 22 января на трассе «Кола». В результате столкновения двух автомобилей пострадали два ребенка — девочки 2016 и 2021 года рождения. Дети были доставлены в Кольскую ЦРБ для оказания помощи. Одного ребенка медикам спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на детальное восстановление картины произошедшего, сбор и закрепление доказательств по уголовному делу», — сообщила старший помощник руководителя СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске водитель легкового автомобиля сбил на нерегулируемом пешеходном переходе мать с двумя детьми. В результате ДТП скончалась четырехлетняя девочка.