Ростов-на-Дону, , 13:19 — REGNUM В Ростове-на-Дону уборка снега не прекращалась даже ночью. Коммунальщики вывезли с транспортных артерий почти 1,6 тыс. тонн снега. Об этом 24 января сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Снегопад Константин Еремин © ИА Красная Весна

«Ночью на линии выехало 184 единицы техники, были задействованы 400 дворников. Они распределяли реагенты, собирали и вывозили снег. Всего за ночь израсходовано порядка 500 тонн противогололедных материалов», — уточнил он.

Уборка снега продолжается. Особое внимание уделено социальным объектам. Нарушений в работе общественного транспорта не выявлено.

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