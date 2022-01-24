Берлин, , 13:18 — REGNUM Западные страны должны дифференцированно подходить к выбору мер реагирования на возможное обострение ситуации на Украине. Об этом 24 января заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок по прибытии на заседание Совета ЕС.

Анналена Бербок Министерство иностранных дел Российской Федерации

«В такой критической ситуации крайне важно дифференцированно подходить к мерам. Как альянс мы солидарны с Украиной. Но нельзя здесь смешивать территорию альянса и Украину», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти Соединённых Штатов не сомневаются, что Германия готова поддержать общий ответ на возможные действия России в отношении Украины.

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