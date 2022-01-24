Ярославль, , 13:26 — REGNUM В Ярославской области за сутки выявлено 289 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Предыдущий суточный максимум был установлен в области 17 ноября 2021 года, когда было выявлено 287 случаев заражения.

Всего в Ярославской области с начала пандемии было выявлено 90 тысяч 690 случаев заражения. Из них 81 тысяча 636 человек выздоровели и 2 тысячи 55 человек погибли.

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