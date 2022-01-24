Москва, , 13:42 — REGNUM Обвинение несогласных в пособничестве террористам — это «любимая привычка» главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Игорь Каляпин 24 января РИА Новости.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее Кадыров, как сообщало ИА REGNUM, назвал создателя организации «Комитет против пыток» Каляпина, а также журналистку «Новой Газеты» Елену Милашину «террористами» и призвал правоохранительные органы их задержать. Заявление Кадырова прозвучало в контексте ситуации вокруг семьи бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.

«Каждого, кто смеет не согласиться, он обзывает террористом, это его любимая привычка», — сказал Каляпин, комментируя обвинение со стороны Кадырова.

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Член СПЧ выразил сожаление, что чеченского лидера никто ни разу не привлёк к ответственности за «эмоциональные и не очень обдуманные высказывания «. Вместе с тем он согласился с негативной оценкой Кадыровым действий младшего из сыновей Янгулбаева, живущего за рубежом.

Каляпин отметил, что сторонники Кадырова обвиняют сына экс-судьи в создании телеграм-канала, где публикуются «непотребные вещи». Сообщения канала — это действительно «свинство», это «оскорбительные и мерзкие вещи», сказал он.

Каляпин также предположил, что чеченские власти не могут призвать к ответу Янгулбаева-младшего, и поэтому пытаются оказывать влияние на его родственников. Другой сын Янгулбаева, Абубакар, работал в организации «Комитет против пыток».

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