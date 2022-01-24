Москва, 24 января, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Обвинение несогласных в пособничестве террористам — это «любимая привычка» главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Игорь Каляпин 24 января РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Ранее Кадыров, как сообщало ИА REGNUM, назвал создателя организации «Комитет против пыток» Каляпина, а также журналистку «Новой Газеты» Елену Милашину «террористами» и призвал правоохранительные органы их задержать. Заявление Кадырова прозвучало в контексте ситуации вокруг семьи бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.

«Каждого, кто смеет не согласиться, он обзывает террористом, это его любимая привычка», — сказал Каляпин, комментируя обвинение со стороны Кадырова.

Читайте также: Кадыров просит задержать правозащитников — пособников террористов

Член СПЧ выразил сожаление, что чеченского лидера никто ни разу не привлёк к ответственности за «эмоциональные и не очень обдуманные высказывания «. Вместе с тем он согласился с негативной оценкой Кадыровым действий младшего из сыновей Янгулбаева, живущего за рубежом.

Каляпин отметил, что сторонники Кадырова обвиняют сына экс-судьи в создании телеграм-канала, где публикуются «непотребные вещи». Сообщения канала — это действительно «свинство», это «оскорбительные и мерзкие вещи», сказал он.

Каляпин также предположил, что чеченские власти не могут призвать к ответу Янгулбаева-младшего, и поэтому пытаются оказывать влияние на его родственников. Другой сын Янгулбаева, Абубакар, работал в организации «Комитет против пыток».

Читайте также: Кадыров: искать бывшего судью Янгулбаева будут согласно закону