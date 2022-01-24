Мадрид, 24 января, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Правительство Испании испытывает уважение к позиции партии Unidas Podemos по Украине и призвала к сдержанности и осмыслению текущих реалий, чтобы заявления партий «не изменили дипломатические отношения» в столь важном контексте. Об этом в интервью на Radio Nacional de España заявила пресс-секретарь правительства Испании Исабель Родригес.

(сс) D. Esteban González // JCCM Исабель Родригес

Такой ответ Родригес дала на вопрос о том, понимает ли она позицию партии Unidas Podemos, партнёра социалистов по правительству, которая выступает против отправки фрегатов в Черное море и участия Испании в конфликте из-за напряженности между Россией и США.

Ранее ряд левых деятелей выступил против эскалации напряжённости вокруг Украины и оказания давления на Россию, а также напомнил о том, что «проамериканский фурор» Испании закончился в 2004 году.